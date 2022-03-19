Yeni Malatyaspor 0-2 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Yeni Malatyaspor'u Muleka ve Ahmet'in golleriyle 2-0 mağlup ederek düşme hattından uzaklaştı.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 15:28 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022- 15:30
İstanbul ekibinin gollerini Muleka ve Ahmet Ergin kaydetti.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 38 yaparken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.
Süper Lig'e verilecek milli aranın ardından Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Başakşehir'e konuk olacak.