Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir yönetiminde gerçekleşen yayın ihalesinin ilk ayağında sonuç çıkmadı. Bu gelişmenin ardından TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada öncelikle Kulüpler Birliği ile bir araya gelip toplantı yaptıktan sonra 28 Şubat pazartesi günü nihai kararını açıklayacağını duyurdu. Peki, yeni yayınca kuruluş kim olacak? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maç özetleri kaç kanalda yayınlanacak gibi sorular arama motorlarında aratılmaya başlandı.

Türk futbolunda gözler yayın ihalesinde. 14 Şubat'ta yapılan ilk ihaledeki teklifleri yetersiz bulan Türkiye Futbol Federasyonu, 2. ihaleden de istediği sonucu alamadı. Son ihalede yapılan en yüksek teklifin yıllık 2.1 milyar TL olduğu ortaya çıktı.



NTV Spor'un derlediği habere göre ilk ihaleye yıllık 2 milyar TL ile giren kuruluş, yenilediği teklifinde %5 artışa gitti ve teklifini 2.1 milyar TL'ye çıkardı.



100 milyon TL artış ile 2.1 milyar TL'ye yükselen teklif, diğer tekliflerden yüksek olmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin beklentilerini karşılamadı.



Federasyon, perşembe günü yapılacak ihale komisyonunda teklifler tekrar gözden geçirerek, 28 Şubat pazartesi günü nihai kararını vermeye çalışacak.



Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüpleri, bu sezon için yayın ihalesinden yaklaşık 2 milyar 650 milyon TL gelir elde ediyor.

TFF'nin Süper Lig TV çıkışı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir geçen hafta yayın ihalesiyle ilgili konuştu. Özdemir, "Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma alternatifimiz var" dedi.

Yayın ihalesiyle ilgili olarak ise Nihat Özdemir yeni bir çıkış yaparken şu ifadeleri kullandı, "Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki teklif verenler, asıl tekliflerini henüz vermedi. Rekabeti arttırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Daha yüksek teklif gelmesini bekliyoruz. Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig Televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler, dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var."