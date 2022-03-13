Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Kayserispor - Konyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Uğur Demirok, Carole, Abdulkadir Parmak, Attamah, Mane, Cardoso, Mustafa Pektemek, Gavranovic.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amilton, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi.