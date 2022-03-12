Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Göztepe maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.



TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Aytaç, Halil, Cherif, Di Santo

SAHASINDA YENİLMEZLİĞİ 1 YILI GEÇTİ

Süper Lig'de rekorlar kırarak şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynadığı Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde maç kaybetmedi. Sahasındaki yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Karadeniz fırtınası, 368 gündür evinde mağlubiyet yüzü görmedi. 1 yılı aşkın süredir evinde sırtı yere gelmeyen bordo-mavili ekip bu süreçte sahasından 14 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de evinde yenilmezlik serisi sürdüren tek takım olan Karadeniz ekibi, hem serisini sürdürmek hem şampiyonluk kupasına erken kavuşmak için mücadele edecek.