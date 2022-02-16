Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu. Yayın ihalesi hakkında da konuşan Özdemir, yeterli teklifin gelmemesi durumunda Süper Lig Televizyonu fikirlerinin olduğunu söyledi. İşte o sözler...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayın ihale süreciyle ilgili basın mensuplarına konuştu. Özdemir, ''Kulüplerimizin naklen yayın gelirlerinden daha fazla bütçe alabilmesi için seri olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz.'' sözlerini kullandı.

Nihat Özdemir, yayın ihale süreciyle ilgili basın mensuplarına konuştu. Özdemir, ''Kulüplerimizin naklen yayın gelirlerinden daha fazla bütçe alabilmesi için seri olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz.'' sözlerini kullandı.

''Pazartesi günü daha yüksek tekliflerin gelmesini bekliyoruz.'' diyen Özdemir, "Kulüplerimizin yayın gelirlerinden maksimum bedel almalarını istiyoruz. Eğer yeterli teklif gelmezse, Süper Lig TV kurma alternatifimiz var. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var." dedi.