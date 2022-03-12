Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Hatayspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Mehdi, Onur, Riberio, El Kaabi, Lobjanidze, Diouf.
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Adnan, Toure, Salibur, Ahmed Musa.