Alanyaspor-Fenerbahçe maçı 13 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sarı-lacivertli ekip Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Maç için heyecanlı bekleyiş devam ederken TFF'den gelen açıklama futbolseverleri araştırmalara yönlendirdi.
SON DAKİKA - Süper Lig maçları ertelendi mi? Hafta sonu maçlar oynanacak mı?
SON DAKİKA HABERİ - Türkiye Futbol Federasyonu, daha önceden yaptığı açıklamada kötü hava şartları nedeniyle alt liglerdeki karşılaşmaların 1 hafta ertelendiğini duyurmuştu. Süper Lig'in durumu merak konusu olurken futbolseverler, 'Süper Lig maçları ertelendi mi? Alanyaspor-Fenerbahçe ve Galatasaray-Beşiktaş maçları oynanacak mı?' gibi araştırmalarda bulunuyorlar. Süper Lig'de 29. hafta maçları ertelenecek mi? İşte detaylar...
Duyuruya göre Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig'de bu hafta oynanacak olan müsabakalar yoğun kar yağışları sebebiyle bir hafta ileriye kaydırıldı. Hal böyle olunca sporseverler Alanyaspor-Fenerbahçe maçının da iptal olup olmayacağını merak etti. Peki maçlar ertelendi mi? Alanyaspor-Fenerbahçe maçı iptal mi? Hafta sonu maçlar oynanacak mı? TFF 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig maçları ne olacak?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta maçında 13 Mart Pazar günü deplasmanda, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.