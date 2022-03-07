Gaziantep FK 2-2 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gaziantep ile Hatayspor yenişemedi!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Hatayspor'un gollerini 20. dakikada Caulker (k.k) ve 30'da El Kaabi kaydetti. Gaziantep'in golleri ise 5. ve 79. dakikada Maxim kaydetti.

Bu skorun ardından Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 37 puana yükseldi. Hatayspor ise 43 puana ulaştı.

Ligin 29. haftasında Gaziantep deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.