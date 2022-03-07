Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
GAZİANTEP FK HATAYSPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Mustafa Burak, Djilobodji, Caulker, Tosça, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Sagal, Figueiredo.
Hatayspor: Munir, Burak Öksüz, Onur Ergün, Adekugbe, Boudjemaa, Sackey, Ruben Ribeiro, Sadık, El Kaabi, Saba, Diouf.
GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gaziantep FK - Hatayspor maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.