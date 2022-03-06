Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor Kadıköy'de karşı karşıya geldi. 1-1 biten mücadelenin ardından özellikle hakem kararları oldukça tartışıldı. Maç sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da flaş bir açıklama yayınlandı. İşte detaylar...

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor Kadıköy'de karşı karşıya geldi. 1-1 biten mücadelenin ardından özellikle hakem kararları oldukça tartışıldı. Maç sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da flaş bir açıklama yayınlandı.

İŞTE TFF TARAFINDAN YAPILAN O AÇIKLAMA

TFF olarak Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında, resmi ve gayri resmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili, gerek kendi Hukuk Kurullarımız tarafından, gerekse 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç teşkil eden durumlara ilişkin, geniş kapsamlı inceleme başlatılmıştır.

Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222'ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz.

Bu vesileyle, bir kez daha tüm futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Türkiye Futbol Federasyonu