Süper Lig'in 21. haftası erteleme maçında Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta erteleme mücadelesinde Başakşehir ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Başakşehir - Konyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Berkay, Aleksic, Gulbrandsen, Chadli.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa, Adil, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Bytyqi, M'Poku, Cikalleshi