Bmaçın bir güzel tarafı var. Sahada ter döken pırıl pırıl genç futbolcular demeyeceğim, genç çocuklar. Fenerbahçe'nin genç çocukları. Aferin İsmail'e. Elinde böyle cevherler varken gidip yurt dışından milyon euro'lar verip turşuları, tortuları alıyorsunuz. Tamam çocukları da hemen öyle böyle diyerek havaya sokmayalım ama bunlar aşağıdan gelen, işlendikleri zaman bayağı bir şey olacak çocuklar. Belli oluyor. Yalnız transfer yapmakla bu iş olmaz. Önce elindekileri nasıl değerlendireceksin, ona bakacaksın. Sonra eksik olan yerlere transfer yapacaksın. Bizde transfer yapmayan yönetim seyirci tarafından tu-kaka ilan ediliyor. Bu çocuklarda bir ışık var. Tamam bir anda olmazlar ama şans verile verile olurlar. Yine söylüyorum aferin İsmail'e. Çünkü artık Fenerbahçe'nin yok Avrupa Kupası maçıymış, yok şuymuş, yok buymuş hedefi olmaması lazım. Seneye, gelecek sene ne yapacaklar ona bakmak lazım. Bu cümleler Galatasaray ve Beşiktaş için de geçerli. Trabzonspor, Abdullah hoca ile beraber bu işe başladı. Kısa zamanda da meyvesini almaya başladılar. Çünkü onlar iyi işler yaparken diğer Üç Büyükler kötü işler yaptılar. Bir de VAR sistemi çıkınca Üç Büyükler için yandım keten helva oldu lig. 60 yıldır böyle bir lig yaşamadık. Büyük mucize olmazsa şampiyon belli. 3-4 takım da şampiyonluğa oynuyorlar. Hatayspor eski Hatayspor değil. Eskiden Hatay ile oynarken rakipler şöyle bir düşünürlerdi. Ama bu sene o havaları yok. Bakmayın pozisyona da girdiler ama son vuruşu yapıp gol atacak adamları yoktu. Aferin MHK'ye... Genç hakemlere yol verdikleri için. Korkmadan verin. Aynen ne diyoruz "Yurt dışından gelen turşu futbolcular, bizde de turşuluk hakemler var. Onları kavanozla beraber kapıya koyun. Geçmişe şöyle bir bakıyorum, şu anda VAR koordinatörü Barış Şimşek diye bir hakem vardı. Bu hakem Trabzon bölgesindendi. Ama Aziz Yıldırım yıllarca Barış Şimşek'e Fenerbahçe maçı idare ettirmedi. Bu komite yıllar sonra Yasin Kol isimli Trabzonlu hakemi bir Fenerbahçe maçına atadı. Aferin. 10-15 hakem denersiniz, içinden 5'ini kazanırsanız iyi olur. Çünkü bu hakem alemi arı kovanı. Elini kovana sokan yanıyor. Onlar sizi sokmadan siz işinizi halledin. Penaltılar ne penaltıydı. Zaten hakemin vücut diline bakınca anlarsınız, hiç düşünmeden cart diye çaldı. Eliyle de gösterdi. 10 dakika düşünmeden çaldı.