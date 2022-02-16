Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yeni sezonda gurbetçilere hücum! İşte o isimler

Yeni yabancı kuralı ile birlikte en çok dikkat çeken konulardan birisi yerli futbolcuların fiyatlarındaki büyük artış oldu. Bu nedenle özellikle 3 büyükler çareyi yeniden gurbetçilerde aramaya başladı. Yeni sezonda kaliteli bir yerli oyuncu rotasyonu oluşturmak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şimdiden yurt dışında oynayan Türk yeteneklere kanca atmış durumda. İşte başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa'da kariyerini sürdüren gurbetçiler ve 3 büyüklerin olası transfer hedefleri...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 06:40