BAYERN'Lİ EYÜP AYDIN
Eyüp Aydın (Bayern Münih): 17 yaşında. Bayern Münih'in 2. takımında forma giyiyor. Ön libero bölgesinde oynayan genç yıldız bu sezon 20 maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Değeri 800 bin Euro.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yeni sezonda gurbetçilere hücum! İşte o isimler
Yeni yabancı kuralı ile birlikte en çok dikkat çeken konulardan birisi yerli futbolcuların fiyatlarındaki büyük artış oldu. Bu nedenle özellikle 3 büyükler çareyi yeniden gurbetçilerde aramaya başladı. Yeni sezonda kaliteli bir yerli oyuncu rotasyonu oluşturmak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şimdiden yurt dışında oynayan Türk yeteneklere kanca atmış durumda. İşte başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa'da kariyerini sürdüren gurbetçiler ve 3 büyüklerin olası transfer hedefleri...
BAYERN'Lİ EYÜP AYDIN
DANİEL TAN'IN BABASI TÜRK
Daniel Tan Barlaser (Rotherham): İngiliz anne ve Türk babanın çocuğu. 25 yaşında. İngiltere League One'da bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 30 maçta 8 gol atarken 4 de asist yaptı. 8 ve 6 numara oynuyor.
PARLAYAN YILDIZ YUSUF BARASI
YUSUF Barasi (AZ Alkmaar): Henüz 18 yaşında. Alkmaar'ın A takımında zaman zaman şans buluyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 3 maçta oynadı. Hollanda Kupası'nda ise 1 maçta forma giyerken 1 gol attı. Forvet ve sol kanatta görev yapıyor. Aynı zamanda U21 milli takımımızın da önemli bir ismi. Değeri 500 bin Euro.