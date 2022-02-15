İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'dan Mert Çetin, Fatih Karagümrük'ten Andrea Bertolacci ve Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katarak önemli transfer hamlelerinde bulunan Kayserispor, TFF 2'nci Lig ekibi Sakaryaspor'un 18 yaşındaki genç stoperi Arif Kocaman'ı da transfer etti. Özellikle başkan Berna Gözbaşı ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın takımda görmek istediği ve takip ettikleri genç futbolcu Sakaryaspor'da 2'si Türkiye Kupası, 1'i lig olmak üzere 3 maç forma giydikten sonra Süper Lig'e transfer oldu.
Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı'nın yeni gözdesi Arif Kocaman!
Süper Lig'de geçen sezonları unutturarak 10. sıraya yerleşen ve Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi eleyerek tur atlayan kupayı hedefleyen Yukatel Kayserispor, devre arası transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 15:19