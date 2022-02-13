Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa-Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Aabid, Hajradinovic, Fall, Ahmet, Umut Bozok
Alanyaspor: Marafona, Furkan, Çağan, Ahmet, Fatih, Novais, Emirhan, Oğuz, Efkan, Candeias, Eduardo
KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.