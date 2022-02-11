Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Galatasaray Kayserispor CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Son 13 maçtan yalnızca 1 galibiyet alabilen Cimbom, renktaşını devirip kötü gidişata son vermek istiyor. Kayserispor ise çıkış yakalamak istiyor. Peki; Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Kötü gidişatına dur demek isteyen sarı kırmızılılar, bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Kayserispor ise deplasmandan puan veya puanlar alma peşinde. Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

12 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan Galatasaray - Kayserispor maçı Nef Stadyumu'nda oynanacak.

Bu zorlu müsabaka, beIN Sports 1 ve beIN Connect üzerinden naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Inaki Pena, Marcao, Semih Kaya, Patrick van Aanholt, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Cicaldau, Morutan, Kerem, Feghouli, Bafetimbi Gomis

KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Mert, Majid, Carole, Onur, Attamah, Bertolacci, Abdülkadir Parmak, Mame Thiam, Emrah Başsan, İlhan Parlak

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Galatasaray ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşarken, 28 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı ekip, 24. haftayı lider Trabzonspor'un 29 puan gerisinde 13. sırada tamamladı.

Yukatel Kayserispor ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 34 puanla 24. haftayı 10. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Yukatel Kayserispor, 3-0'lık skorla kazanmıştı.

LİGDE SON 13 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 20 gol gördü.

Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.

TORRENT YÖNETİMİNDE GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 lig maçında da galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ile de berabere kaldı.

İKİ FUTBOLCU KADRODA YER ALAMAYACAK

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da yarın kart görmesi durumunda 26. haftadaki Göztepe maçında oynayamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 51 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 41 golle yanıt verebildi.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 25 lig maçının 20'sini kazandı, 3 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 72 gol atıp, kalesinde 18 gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 51 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.