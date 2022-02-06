Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Zafer, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Cemali, Fabricio, Sabo, Boldrin, Alper, Deniz, Pohjanpalo
Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Simon Deli, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli
Son maçında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kalan yeşil-mavililer, 23 maç sonunda 22 puan ile ligin 18. sırasında yer alıyor.
Rize temsilcisinde sakatlıkları bulunan kaleci Gökhan Akkan ve Aminu Umar kadroda yer almıyor.
Yeni transferlerden lisansı çıkarılan Gedson Fernandes ve Eren Albayrak, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi halinde ilk kez yeşil-mavili forma ile sahaya çıkacak.
Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı yeşil-mavililer 3-1 kaybetmişti.