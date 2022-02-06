Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (Rizespor Adanaspor maçı CANLI ANLATIM)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçıyla ilgili tüm bilgilere ve karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 15:58 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022- 16:01