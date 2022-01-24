Süper Lig'de 23. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 23. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın tamamlanmasıyla birlikte İddaa Risk Yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Lider Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'ı yenerken, Beşiktaş ve Fenerbahçe de hfatayı 1 puanla kapattı. İşte Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 16:20