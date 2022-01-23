Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Hatayspor - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Bordo-beyazlılar, ligde çıktığı 22 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 35 puanla 6. sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberliği olan Çaykur Rizespor ise 21 puanla 18. sırada yer alıyor.

Cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu, maçta forma giyemiyor.

Sezonun ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hatayspor, 2-0 kazanmıştı.





HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Ruben, Onur, Dylan, Kahraba, Saba, Mame Diouf

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Sabo, Boldrin, Alper, Deniz Hümmet, Pohjanpalo