Başakşehir 1-2 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 23. hafta maçında Başakşehir ile Göztepe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla konuk takım oldu. Göztepe'nin gollerini, Cherif Ndiaye ve Halil Akbunar kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı ise Aleksic'ten geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 20:57