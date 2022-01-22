Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 23. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile Göztepe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip mücadeleye, Muhammed, Caiçara, Youssouf, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Mahmut, Ömer Ali, Berkay, Chadli ve Okaka 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, İrfan Can, Murat, Wilker, Atınç, Dino, Moubandje, Obinna, Yalçın, Halil, Cherif ve Jahovic 11'iyle sahada yer aldı.
Zorlu mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla konuk takım oldu. Göztepe'nin gollerini, 38'te Cherif Ndiaye ve 87'de Halil Akbunar kaydetti.
Başakşehir'in golü 90+5'te Aleksic'ten geldi.