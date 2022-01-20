Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 2-1 kazandı ve 4 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Antalyaspor'un galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam etti. Hava şartları nedeniyle yarıda kalan ve bir gün ertelenen mücadelede Çaykur Rizespor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Rizespor'a galibiyeti getiren goller Joel Pohjanpalo ve Gökhan Gönül'den gelirken Antalyaspor'un tek golünü Haji Wright kaydetti. Mücadelede konuk takım adına Güray Vural 90+7. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 21'e yükseltirken Antalyaspor 23 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında Ç. Rizespor deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Antalyaspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.