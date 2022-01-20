Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor evinde Hatayspor'u konuk etti. İki dişli ekibin kozlarını paylaştığı mücadelede kazanan taraf 6-0'lık skorla Alanyaspor oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, Emre Akbaba (3), Eduardo ve Oğuz Aydın (2) kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında Hatayspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip maça, Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Efkan, Novais, Emre, Efecan, Davidson ve Eduardo 11'iyle başladı.

Konuk takım ise Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Riberio, Kamara, Lobjanidze, Saint - Louis ve Mame Diouf 11'iyle sahada yer aldı.

Maça hızlı başlayan Alanyaspor, 17. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Alanyaspor'da 31. dakikada sahneye çıkan Eduardo, durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren ev sahibi ekipte, Emre Akbaba, 59 ve 74'te sahneye çıkarak skoru 4-0'a getirdi.

Gol sağnağına devam eden Alanyaspor, 77 ve 80. dakikalarda Oğuz Aydın'ın golleriyle durumu 6-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor, Hatayspor'u 6-0 mağlup etti.

Alanyaspor bu galibiyet ile 35 puanla 4. sıraya yükselirken, Hatayspor 35 puanla 6. sırada kaldı.