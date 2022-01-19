Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Kayserispor - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 18:00'da başlayan Kayserispor - Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Yasir, Abdulkadir, İbrahim, Gökhan, Cardoso, Mustafa, Gavranovic
Başakşehir: Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Aleksic, Deniz, Gulbrandsen, Okaka