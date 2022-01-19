Süper Lig'de heyecan 22. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin 22. haftasında Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Kayserispor - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 18:00'da başlayan Kayserispor - Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Yasir, Abdulkadir, İbrahim, Gökhan, Cardoso, Mustafa, Gavranovic

Başakşehir: Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Aleksic, Deniz, Gulbrandsen, Okaka