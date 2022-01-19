Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe ile Sivasspor kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip maça, İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Baku, Lourency ve Cherif 11'iyle başladı.
Konuk takım ise Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Özkan, Cofie, Kerem, Erdoğan, Pedro ve Yatabare 11'iyle sahada yer aldı.
Zorlu mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
Sarı kırmızılılara, galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Atınç Nukan ve 80. dakikada Tijanic kaydetti.
Sivasspor'un tek sayısı ise 50. dakikada penaltıdan Pedro Henrique'den geldi.
Bu sonuçla Göztepe 24 puanla 15. sıraya çıkarken, Sivasspor 30 puanla 10. sırada kaldı.