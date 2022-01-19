Göztepe 2-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe ile Sivasspor İzmir'de karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Sarı kırmızılılara, galibiyeti getiren golleri Atınç Nukan ve Tijanic kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise penaltıdan Pedro Henrique'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 19:00 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022- 19:06