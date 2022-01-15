Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Karagümrük kazanıp üst sıralara tırmanmak, Rizespor ise alt sıralardan kurtulmak istiyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.
Fatih Karagümrük - Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Fatih Karagümrük - Rizespor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan, Borini, Emre Mor, Karamoh, Pesic
Çaykur Rizespor: Gökhan, Holmen, Selim, Emirhan, Cemali, Sabo, Djokovic, Alper, Boldrin, Boyd, Pojhanpalo