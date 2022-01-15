Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta mücadelesinde Adana Demirspor - Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor - Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Adana Demirspor - Kayserispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Muriç, Semih, Tayyip, Samet, Tarık, Bjarnasson, Sinan, Yunus, Belhanda, Akintola, Britt
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, İbrahim, Gökhan, Cardoso, Mustafa, Gavranovic