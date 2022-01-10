10 Ocak 2022, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig maçlarının özeti A Spor'da!

Süper Lig maçlarının özeti A Spor’da!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 Giriş Tarihi: 10.01.2022

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadeleyi Adana temsilcisi 2-1 kazandı. Süper Lig'de 2021-22 sezonunun özetleri A Spor'da...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadeleyi Adana temsilcisi 2-1 kazandı. Süper Lig'de 2021-22 sezonunun özetleri A Spor'da...

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