Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'da!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, Altay, VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un başta çirkin ve kötü tezahürat olmak üzere çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği belirtildi.
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Yukatel Kayserispor maçı sonrası müsabaka hakemine yönelik davranışları nedeniyle, sarı-siyahlı futbolcu Sadık Çiftpınar ise maç sonu yaptığı açıklamalar gerekçesiyle tedbirli olarak kurula sevk edildi. Yeni Malatyaspor yardımcı antrenörü Murat Uçkun, kulüp görevlisi Berkay Altınkaşık ise çeşitli sebeplerle kurula gönderilen isimler oldu.
İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık ve VavaCars Fatih Karagümrüklü Caner Erkin de PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.
Kayserispor Kulübü yöneticisi Yunus Akbulut da hakaret nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.
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