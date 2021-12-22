Gaziantep FK 2-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu müsabakada gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri, Furkan Soyalp ve Diedhiou (KK) kaydetti. Alanyaspor'un tek sayısı ise Novais'ten geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, sahasında Alanyaspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip maça, Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Tosca, İbrahim, Furkan, Doğan, Maxim, Figueiredo ve Muhammet 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Tayfur, Umut, Fatih, Efecan, Novais, Davidson ve Diedhiou 11'iyle sahada yer aldı.
Zorlu müsabakada gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri, 56. dakikada Furkan Soyalp ve 78. dakikada Diedhiou (KK) kaydetti.
Alanyaspor'un tek sayısı ise 62'de Novais'ten geldi.
Bu skorla Gaziantep FK puanını 25'e yükseltirken, Alanyaspor ise 27 puanda kaldı.
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