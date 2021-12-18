Konyaspor 1-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Konyaspor uzatmalarda güldü!

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 90+3. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Endri Çekici kaydetti.

Bu skorla birlikte Konyaspor yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 33 puana yükseldi. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

Ligin 18. haftasında Konyaspor deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada Konyaspor rakip yarı sahasın ortalarından serbest vuruş kazandı. Guilherme'nin ortasında ceza sahası içinde Abdülkerim'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

22'nci dakikada Doğukan Sinik'in ara pasıyla savunm arkasına sarkan Bünyamin Balcı'nın şutunda top kaleci Sehic'ten sekip kaleye doğru yöneldi. Skubic, çizgi üstünde yaptığı müdahale ile topu kornere gönderdi.

36'ncı dakikada Bytyqi'nin ceza alanı sol çaprazından ortasında Serdar Gürler kafayı vurdu. Kaleci Boffin topa sahip oldu.

58'inci dakikada Bytyqi'nin ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Mpoku'nun sert şutunda top savunmadan döndü. Dönen topa gelişine vuran Cikalleshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

85'inci dakikada gelişen Konyaspor atağonda Michalak savunma arkasına sarktı. Bu oyuncun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Boffin'den sekti. Ceza alanı içine seken topa Ahmed Hassan ayak koydu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

90+2'nci dakikada Konyaspor öne geçti. Skubic'in uzun taç atışında Ahmed Hassan kafayla arkaya aşırttı. Endri Çekiçi'nin sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İttifak Holding Konyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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