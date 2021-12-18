18 Aralık 2021, Cumartesi
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3'üncü dakikada Doğucan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Jörgensen, ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, ayaklarıyla gole izin vermedi.
43'üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Jörgensen'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Travnik, yerden içeri sert çevirdi. Camara'ya çarpan top ağlara gitti: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
50'nci dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Fajr geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Harun'un sağından ağlarla buluştu: 1-1.
76'ncı dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan pasla kullanılan korner sonrasında Gradel ortasını yaptı. Arka direkte Yatabare'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.
81'inci dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Sivasspor atağında, savunma arkasına sarkan Kayode, ceza sahasına girdikten sonra müsait durumdaki Yatabare'yi gördü. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumdayken yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-3.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Demir Grup Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
Kasımpaşa 1-3 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapatan İstanbul ekibi sahadan 3-1 mağlup ayrılarak kötü gidişata dur diyemedi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Yatabare (2), Fajr kaydederken, ev sahibi ekibin tek golünü Camara kendi kalesine attı.
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa mücadelenin 43'üncü dakikasında Camara'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. 50'nci dakikada Fajr, frikikten attığı şık golle skora denge getirdi. Yatabare 76 ve 81'inci dakikalarda attığı gollerle skoru belirledi: 1-3.
3'üncü dakikada Doğucan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Jörgensen, ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, ayaklarıyla gole izin vermedi.
43'üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Jörgensen'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Travnik, yerden içeri sert çevirdi. Camara'ya çarpan top ağlara gitti: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
50'nci dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Fajr geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Harun'un sağından ağlarla buluştu: 1-1.
76'ncı dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan pasla kullanılan korner sonrasında Gradel ortasını yaptı. Arka direkte Yatabare'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.
81'inci dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Sivasspor atağında, savunma arkasına sarkan Kayode, ceza sahasına girdikten sonra müsait durumdaki Yatabare'yi gördü. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumdayken yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-3.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Demir Grup Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
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