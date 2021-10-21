21 Ekim 2021, Perşembe

SÜPER LİG

MHK'dan flaş karar! Ali Şansalan...

MHK’dan flaş karar! Ali Şansalan...
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.10.2021

Süper Lig'de 10. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıklayan Merkez Hakem Kurulu (MHK), 9. haftada oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasını yöneten Ali Şansalan'a maç vermedi.

TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

9. haftada oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Ali Şansalan'a görev verilmemesi ise dikkat çekti.

Şansalan, derbide verdiği ve vermediği kararlarla Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti.

Beşiktaş - G.Saray derbisinin hakemi belli oldu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Fırat Aydınus’un 9. Beşiktaş - G.Saray derbisi Fırat Aydınus'un 9. Beşiktaş - G.Saray derbisi
Beşiktaş - G.Saray derbisinin hakemi belli oldu! Beşiktaş - G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
Kritik zirve sonrası Ağaoğlu: Şahısları değil sistemi görüşüyoruz Kritik zirve sonrası Ağaoğlu: Şahısları değil sistemi görüşüyoruz
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör