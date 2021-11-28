Sivasspor 4-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçı ev sahibi ekip 4-0 kazanmasını bildi. Sivasspor'un gollerini Pedro Henrique penaltıdan ve Yatabare (3) kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Hatayspor kozlarını paylaştı.
Sivasspor maça, Ali, Caner, Goutas, Samba, Uğur, Ulvestad, Fajr, Kerem, Pedro, Gradel ve Yatabare 11'iyle başladı.
Hatayspor ise Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Mehdi, Riberio, Saba, Traore, Ayoub ve Diouf ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Zorlu maçta Sivasspor, 22. dakikada Pedro Henrique'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Yiğidolar ilk yarının bitmesine sayılı dakikalar kala 43. dakikada Yatabare ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 tamamalandı.
İkinci yarıda basıkısına devam eden Sivasspor, 48 ve 86'da Yatabare'nin yeniden sahneye çıkmasıyla skoru 4-0'a getirdi.
Maç da bu skorla sona erdi ve Sivasspor, zorlu rakibi Hatayspor'u 4-0 ile geçti.
RIBERIO KIRMIZI KART GÖRDÜ!
Hatayspor'da 54. dakikada Ruben Riberio direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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