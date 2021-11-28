Gaziantep FK 3-2 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım rakibini, 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Gaziantep FK'nın golleri Caulker, Muhammet ve Figueiredo'dan gelirken, Konyaspor'un gollerini Guilherme (p) ve Cikalleshi kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor, Kalyon Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Hakem Fırat Aydınus'un yönettiği mücadelede ev sahibi takım, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Gaziantep FK'nın golleri 18. dakikada Steven Caulker, 52. dakikada Muhammet Demir ve 86. dakikada Joao Figueiredo'dan gelirken, Konyaspor'un gollerini 7. dakikada penaltıdan Guilherme ve 72. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.
KONYASPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ
Konyaspor, Gaziantep FK karşısında aldığı yenilgiyle 4 maç aradan sonra mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarından zaferle ayrılmıştı.
Gaziantep FK bu sonuçla puanını 18'e yükseltirken Konyaspor 26 puanda kaldı.
Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, 6 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Göztepe deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
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