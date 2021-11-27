27 Kasım 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de oynanan Antalyaspor - Alanyaspor maçında kadına yönelik şiddete dikkat çekildi!

Antalyaspor-Alanyaspor maçında anlamlı pankart!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Antalyaspor - Alanyaspor maçı öncesi her iki takım futbolcuları karşılaşmaya, "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" pankartıyla çıktı.

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

İşte o pankart

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