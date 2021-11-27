27 Kasım 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Antalyaspor 3-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 Giriş Tarihi: 27.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor Akdeniz derbisinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Antalyaspor, Bünyamin Balcı, Paul Mukairu ve Floranus'un golleriyle 3-0 kazandı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor, Akdeniz derbisinde karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi Antalyaspor, 3-0 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 40. dakikada Bünyamin Balcı, 68. dakikada Mukairu ve 90. dakikada Flonarus kaydetti.

Alanyaspor ise 65. dakikada Tayfur Bingöl'ün 2. sarı karttan kırmızı kart yemesi sonucu 10 kişi kaldı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 18'e yükseltirken, Alanyaspor ise 24 puanda kaldı.

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