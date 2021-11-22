Trabzonspor Gaziantep FK maçı CANLI İZLE (Trabzonspor-Gaziantep canlı skor)

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında lider Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bordo-mavili takım rakibini mağlup ederek rakipleriyle aradaki puan farkını koruma istiyor. Trabzonspor Gaziantep FK maçının tüm detayları ve mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında namağlup lider Trabzonspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

⚽ TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Arda, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Caulker, Oğuz, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Dicko

📺 TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu aspor.com.tr'de yer alacak.

🚑TRABZONSPOR'DA KRİTİK EKSİKLER!

Trabzonspor'da kart cezalısı Uğurcan Çakır ile sakatlıkları bulunan Bakasetas, Abdulkadir Parmak, Gervinho, Hüseyin Türkmen ve Koita forma giyemiyor. Sakatlığı büyük ölçüde düzelen Hamsik de riske edilmedi. Fırtına'da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyen takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda maçta kaptanlık pazubandını Abdülkadir Ömür taktı.

🚑 GAZİANTEP FK EKSİK GELDİ!

Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet yüzü görmedi. Gaziantep FK'da kart cezalısı Figueiredo ile sakatlıkları devam eden Kenan Özer, Borven ve Halil İbrahim Pehlivan Trabzonspor karşısında forma giyemiyor.

💪 YENİLMEZLİK SERİSİNİ 25 MAÇA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi mağlup ederek yenilmezlik serisini de 25 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

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