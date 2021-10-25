Beşiktaş - Galatasaray maçı CANLI (Beşiktaş Galatasaray canlı anlatım)

Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçı dev bir mücadeleye sahne oluyor. Derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan son şampiyon Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde namağlup konumda bulunan Galatasaray'ı Vodafone Park'ta konuk ediyor. Ligde 10. haftada oynanan dev derbinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, NECİP, VIDA, UMUT, JOSEF, GHEZZAL, PJANIC, TEIXEIRA, LARIN, BATSHUAYI

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, BERKAN, TAYLAN, CICALDAU, MORUTAN, DIAGNE, KEREM

📺BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? BJK GS DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

👤 DERBİNİN HAKEMİ FIRAT AYDINUS!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy.

📉 9. BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI

Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Galatasaray arasında daha önce oynanan 8 müsabakada düdük çaldı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 2 kez yenen taraf oldu. 1 maçta da kazanan çıkmadı. Aydınus, iki takım arasında son olarak 29 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren derbide görev almıştı.

⛔ SON 5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI!

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Medipol Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.

SERGEN YALÇIN'IN TEK DERBİ YENİLGİSİ GALATASARAY'A KARŞI

Beşiktaş'ta göreve başladıktan sonra 6 derbiye siyah-beyazlı takımın başında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maçlardaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı. Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yalçın, Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda ise 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

👉 350. RANDEVU

Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 349 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 123 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 112 kez rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 487 golüne Beşiktaş 456 ile karşılık verdi.

LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

İki takım Süper Lig tarihinde ise 126 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 46, siyah-beyazlılar ise 37 kez gülen taraf oldu. 43 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 153 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 132 kez gol sevinci yaşadı.

👉İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 10 lig karşılaşmasında Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 3 kez rakibini mağlup etti, 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:



24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)

27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig

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