Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Alanyaspor maçıyla ilgili tüm bilgilere ve Fenerbahçe - Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de günün son maçında, şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı.

Sarı lacivertlilerde hedef, sahadan galibiyetle ayrılarak hem Trabzonspor ve Antwerp karşısında alınan sonuçları unutturmak hem de Trabzonspor'un kazandığı haftada zirveden uzaklaşmamak.

Konuk Alanyaspor ise Bülent Korkmaz ile yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - ALANYASPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Novák, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Miha Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunović, Borja, Umut, João Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diédhiou

MESUT ÖZİL YEDEKLER ARASINDA!

Antwerp maçında oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil, daha sonra sosyal medya hesabından özür dileyerek, tepkisinin teknik heyete değil maça olduğunu söylemişti. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesine kulübede başladı.

İRFAN CAN TAKIMA DÖNDÜ!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlattıktan sonra oyuna dahil olduğu Sivasspor maçında yeniden sakatlanan İrfan Can Kahveci, uzun süre sonra yeniden kadroya alındı. Milli futbolcu, yedekler arasında yer aldı.

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