24 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatım (Fenerbahçe Alanyaspor canlı izle)

Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 Giriş Tarihi: 24.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Alanyaspor maçıyla ilgili tüm bilgilere ve Fenerbahçe - Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de günün son maçında, şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı.

Sarı lacivertlilerde hedef, sahadan galibiyetle ayrılarak hem Trabzonspor ve Antwerp karşısında alınan sonuçları unutturmak hem de Trabzonspor'un kazandığı haftada zirveden uzaklaşmamak.

Konuk Alanyaspor ise Bülent Korkmaz ile yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - ALANYASPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Novák, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Miha Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunović, Borja, Umut, João Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diédhiou

MESUT ÖZİL YEDEKLER ARASINDA!

Antwerp maçında oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil, daha sonra sosyal medya hesabından özür dileyerek, tepkisinin teknik heyete değil maça olduğunu söylemişti. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesine kulübede başladı.

İRFAN CAN TAKIMA DÖNDÜ!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlattıktan sonra oyuna dahil olduğu Sivasspor maçında yeniden sakatlanan İrfan Can Kahveci, uzun süre sonra yeniden kadroya alındı. Milli futbolcu, yedekler arasında yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının özeti birazdan A Spor’da Fenerbahçe - Alanyaspor maçının özeti birazdan A Spor'da
F.Bahçe Alanya’ya kaybetti! İşte Süper Lig’de güncel puan durumu F.Bahçe Alanya'ya kaybetti! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
F.Bahçe 90+3’te yıkıldı! F.Bahçe 90+3'te yıkıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör