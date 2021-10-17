İşte Süper Lig'de canlı puan durumu...

Süper Lig'de 9. hafta büyük bir heyecana sahne oluyor. 16.00'da başlayan maçlarda Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Altay ile Fatih Karagümrük ise İzmir'de kozlarını paylaşıyor. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Süper Lig'de 9. hafta büyük bir heyecana sahne oluyor. 16.00'da başlayan maçlarda Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Altay ile Karagümrük ise İzmir'de kozlarını paylaşıyor. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

SÜPER LİG'DE CANLI PUAN DURUMU

1Fenerbahçe 19

2Trabzonspor 18

3Beşiktaş 17

4Fatih Karagümrük SK 17

5Galatasaray 17

6Hatayspor 16

7Altay 16

8Konyaspor 14

9Alanyaspor 14

10Adana Demirspor 12

11Kayserispor 11

12Gaziantep 11

13Sivasspor 10

14Başakşehir 9

15Antalyaspor 9

16Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 9

17Göztepe 8

18Giresunspor 8

19Kasımpaşa 6

20Rizespor 1

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