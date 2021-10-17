17 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

İşte Süper Lig'de canlı puan durumu...

Süper Lig’de puan durumu | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'de 9. hafta büyük bir heyecana sahne oluyor. 16.00'da başlayan maçlarda Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Altay ile Fatih Karagümrük ise İzmir'de kozlarını paylaşıyor. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Süper Lig'de 9. hafta büyük bir heyecana sahne oluyor. 16.00'da başlayan maçlarda Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Altay ile Karagümrük ise İzmir'de kozlarını paylaşıyor. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

SÜPER LİG'DE CANLI PUAN DURUMU

1Fenerbahçe 19
2Trabzonspor 18
3Beşiktaş 17
4Fatih Karagümrük SK 17
5Galatasaray 17
6Hatayspor 16
7Altay 16
8Konyaspor 14
9Alanyaspor 14
10Adana Demirspor 12
11Kayserispor 11
12Gaziantep 11
13Sivasspor 10
14Başakşehir 9
15Antalyaspor 9
16Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 9
17Göztepe 8
18Giresunspor 8
19Kasımpaşa 6
20Rizespor 1

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Altay - Fatih Karagümrük | CANLI Altay - Fatih Karagümrük | CANLI
Göztepe’den kritik galibiyet! Göztepe'den kritik galibiyet!
Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku! Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör