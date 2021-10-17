İşte Süper Lig'de canlı puan durumu...
Süper Lig'de 9. hafta büyük bir heyecana sahne oluyor. 16.00'da başlayan maçlarda Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Altay ile Fatih Karagümrük ise İzmir'de kozlarını paylaşıyor. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Süper Lig'de 9. hafta büyük bir heyecana sahne oluyor. 16.00'da başlayan maçlarda Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Altay ile Karagümrük ise İzmir'de kozlarını paylaşıyor. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
SÜPER LİG'DE CANLI PUAN DURUMU
1Fenerbahçe 19
2Trabzonspor 18
3Beşiktaş 17
4Fatih Karagümrük SK 17
5Galatasaray 17
6Hatayspor 16
7Altay 16
8Konyaspor 14
9Alanyaspor 14
10Adana Demirspor 12
11Kayserispor 11
12Gaziantep 11
13Sivasspor 10
14Başakşehir 9
15Antalyaspor 9
16Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 9
17Göztepe 8
18Giresunspor 8
19Kasımpaşa 6
20Rizespor 1
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