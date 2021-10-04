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SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım...

Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021

Süper Lig'de 8. hafta tamamlandı. İddaa, ligde oynanan karşılaşmaların ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte 8. haftanın ardından oluşan şampiyonluk oranları... | Son dakika spor haberleri

İddaa, Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İşte 8. haftanın ardından şampiyonluk oranları:

2.75 Beşiktaş
2.75 Fenerbahçe
3.80 Trabzonspor
4.60 Galatasaray

Geçtiğimiz hafta belirlenen oranlar ise şu şekildeydi:

2.85 Beşiktaş
2.85 Fenerbahçe
3.70 Trabzonspor
4.30 Galatasaray

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