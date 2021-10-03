Fenerbahçe Kasımpaşa | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isterken, lacivert-beyazlılar ise 5 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Mücadele öncesinde iki takımında ilk 11'i belli oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mergim Berisha, Serdar Dursun.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut
33. RANDEVU
İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı lacivertli ekibin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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