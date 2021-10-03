03 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

Fenerbahçe Kasımpaşa | İlk 11'ler belli oldu

F.Bahçe - Kasımpaşa | İlk 11’ler belli oldu
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isterken, lacivert-beyazlılar ise 5 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Mücadele öncesinde iki takımında ilk 11'i belli oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mergim Berisha, Serdar Dursun.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut

33. RANDEVU

İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı lacivertli ekibin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
F.Bahçe-Kasımpaşa | CANLI F.Bahçe-Kasımpaşa | CANLI
Hatayspor deplasmanda galip! Hatayspor deplasmanda galip!
Gaziantep FK - Altay | İlk 11’ler belli oldu Gaziantep FK - Altay | İlk 11'ler belli oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör