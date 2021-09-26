26 Eylül 2021, Pazar

SÜPER LİG

Giresunspor - Kayserispor maçı canlı anlatım (Giresunspor - Kayserispor maçı canlı izle)

Giresunspor-Kayserispor | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu Giresunspor - Kayserispor mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında geride kalan 6 maçta sadece 1 puan toplayabilen Giresunspor, sahasında 10 puanlı Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Eraltay, Flavio, Hamidou Traore, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara.

Kayserispor: Lung, Attamah, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Cardoso, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Bernard Mensah, Onur Bulut, Thiam.

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayacak Giresunspor - Kayserispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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