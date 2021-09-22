Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi 5 puanda bulunurken, Hatayspor 10 puanda yer alıyor. Peki, Göztepe Hatayspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig 'in 6. haftasında Göztepe ile Hatayspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda 3 puan mücadelesi verecek.

GÖZTEPE-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Göztepe Hatayspor maçı Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.



Göztepe Hatayspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

GÖZTEPE-HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Göztepe: İrfan, Kerim, Dino, Kahraman, Berkan, Soner, Nwobodo, Tijanic, Lourency, Halil, Ndiaye

Hatayspor: Munir, Kamil, Burak, Fatih, Adekugbe, Ribeiro, Onur, Traore, Dylan, Lobhanidze, Diouf

İSTATİSTİKLER:

Hatayspor'u konuk ettiği altı lig maçının beşini kazanan Göztepe (1M), sadece Süper Lig'deki tek karşılaşmadan mağlup ayrıldı (geçen sezon 0-1).

Göztepe'ye rakip olduğu son altı lig maçının ikisini kazanan Hatayaspor (1B 3M), bu galibiyetleri kalesini gole kapatabildiği iki karşılaşmada aldı (Mayıs 2014'te 2-0 & Aralık 2020'de 1-0).

Sahasında oynadığı son altı Süper Lig maçının birini kazanabilen Göztepe (1B 4M), tek galibiyetini son karşılaşmada Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup ederek aldı.

Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kazanan Hatayspor, en üst ligdeki en uzun serisini yakaladı. Hatay ekibi, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 12 karşılaşmada almıştı (4B 5M).

Süper Lig'de 13 maçtır kalesini gole kapatamayan Göztepe, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. İzmir ekibi, daha uzun bir seriyi en son Mart-Eylül 2002 arasında yaşadı (14 maç).

Deplasmanda oynadığı son dokuz Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada Rizespor'u 2-0 mağlup ederek alan Hatayspor (4B 4M), Şubat 2021'den bu yana üst üste iki dış saha maçı kazanamıyor.

Göztepe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı altı gol altı farklı oyuncudan geldi (Arslanagic, Halil, Beykan, Ndiaye, Tijanic ve Soner).

Süper Lig'de görev yaptığı son üç maçta da birer gol atan Ayoub El Kaabi, Aaron Boupendza'nın (2020/21'de 4 maç) ardından Hatayspor formasıyla üst üste dört karşılaşmada fileleri havalandıran ikinci oyuncu olmak istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmada birer gol atan Mame Biram Diouf, Türkiye kariyerinde en fazla üç maçlık bir seri yakaladı (Şubat-Mart 2021 arasında). Senegalli oyuncu, Hatayspor'un en üst ligde Göztepe'ye attığı üç golün de sahibi konumunda (2020/21).

Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 238 dakikada 5 gol katkısı sağlayan Saba Lobzhanidze (3 gol & 2 asist), en az 90 dakika görev yapan oyuncular arasında tabelayı en sık değiştiren isim (48 dakikada bir).

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