21 Eylül 2021, Salı

SÜPER LİG

Karagümrük-Antalyaspor maçı | İlk 11'ler belli oldu

Karagümrük-Antalyaspor | İlk 11’ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi Karagümrük ve Antalyaspor'un ilk 11'leri belli oldu.

Fatih Karagümrük Süper Lig'in 6. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımda ilk 11'i belli oldu.


KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Adnan Uğur, Bertolacci, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Kudriashov, Güray, Poli, Nuri Şahin, Milosevic, Amilton, Wright, Crivelli

FATİH KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak Fatih Karagümrük Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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