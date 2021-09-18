Sivasspor Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 2 puanla 16. sırada bulunurken konuk ekip ise 4 puanla 14. sırada yeralıyor. Sivasspor'da Aaron Appindangoye, Leke James, Özkan Yiğiter sakatlığı nedeniyle, Olarenwaju Kayode ise kırmızı kart cezalısı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Peki, Sivasspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz...
Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor... Günün ilk karşılaşmasında Sivasspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi ekipte Aaron Appindangoye, Leke James, Özkan Yiğiter sakatlığı nedeniyle, Olarenwaju Kayode ise kırmızı kart cezalısı sebebiyle forma giyemeyecekler.
SİVASSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk edeceği maç bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
5. RANDEVU
Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK 5. kez birbirlerine rakip olacak. Geride maçların ikisinden Sivasspor, 1'inden de Gaziantep FK galibiyetle ayrılırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi.
Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 12 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar 4 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü. Sivasspor ve Gaziantep FK son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona ermişti.
Sivasspor ile Gaziantep FK arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
2019-2020 Sezonu
Sivasspor - Gaziantep: 1-1
Gaziantep - Sivasspor: 5-1
2020-2021 Sezonu
Sivasspor - Gaziantep: 2-1
Gaziantep - Sivasspor: 0-1
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