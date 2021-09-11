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Konyaspor - Altay maçında ilk 11'ler belli oldu!

Konyaspor - Altay maçında ilk 11’ler belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 Giriş Tarihi: 11.09.2021

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. Hafta karşılaşmasında Konyaspor, sahasında Altay'ı konuk edecek. Zorlu mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'e verilen Milli aranın ardından dördüncü hafta maçları heyecanı Konyaspor - Altay maçı ile devam edecek.

Zorlu mücadele Konya'da, saat 17.00'de başlayacak ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

İŞTE İLK 11'LER:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Naderi, Thiam, Poko, Pinares, Rodriguez, Kappel, Bamba.

Konyaspor - Altay karşılaşması Beinsports 2 kanalından naklen yayınlanacak.

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