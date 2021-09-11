Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. İlk 3 maçından 4 puan toplayan İstanbul ekibi, rakibini mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Yaz transfer döneminde yaptığı Mario Balotelli ve Younes Belhanda gibi transferlerle adından söz ettiren Akdeniz ekibiyse, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın takımın başında çıkacağı ilk maçta 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Pek, Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük, Farioli ile çıkış yakalamak isterken Adana Demirspor, Montella ile yeni bir başlangıç peşinde.
Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Bu zorlu mücadele İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Adana Demirspor karşılaşması Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası