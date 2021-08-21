Çaykur Rizespor - Karagümrük maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Saat 19.15'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldı

ÇAYKUR RİZESPOR - KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Cemali Sertel, Gökhan Gönül, Yasin Pehlivan, Djokovic, Dabo, Ronaldo Mendes, Alper Potuk, Sabo

Karagümrük: Viviano, Balkovec, Benatia, Zukanovic, Hedenstad, Efe Tatlı, Biglia, Erhun Öztümer, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic

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